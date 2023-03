B1. Alla Mosaico Ravenna non basta Serena Ortolani: Altino stravince il big match

Era un big match, ma il risultato finale farebbe pensare a ben altro. La Mosaico Ravenna è tornata con le ossa rotte dalla trasferta in Abruzzo: sul campo della Tenaglia Altino è maturato un ko senza appello, uno 0-3 che mette a serio rischio il terzo posto in classifica della formazione di coach Focchi. Soltanto nel primo set si è avuta l’impressione di un certo equilibrio, poi le padrone di casa hanno avuto fin troppa vita facile.

L’unica giocatrice a reggere il confronto è stata Serena Ortolani: nonostante sia l’ultima arrivata, i suoi 13 punti rappresentano l’unica gioia di giornata, visto che nessun’altra atleta della Mosaico è stata capace di mettere a referto la doppia cifra. Le abruzzesi riescono ad aggredire già dai primi scambi il loro avversario, non lasciandole alcuno spazio. Mister Focchi prova spesso a mischiare la carte in tavola, con numerose sostituzioni, ma le rossoblu si dimostrano sempre pronte a qualsiasi cambio di gioco.

Soltanto il primo set è sembrato un po’ più in bilico, visto che la Tenaglia è riuscita ad aggiudicarselo con il punteggio di 25-22, poi la partita è diventata man mano in discesa. I 17 e i 19 punti raggranellati da Ravenna sono stati insufficienti per impensierire la vicecapolista del girone D della Serie B1 di volley femminile. In situazioni come questa, è consigliabile resettare immediatamente e pensare al prossimo impegno. Il terzo posto e il punto di vantaggio sulle inseguitrici dovranno essere difesi tra una settimana in casa, nello specifico contro la sorprendente Pieralisi Jesi. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-MOSAICO RAVENNA 3-0 (25-22, 25-17, 25-19)

ALTINO: Orazi 12, Giometti 10, Picchi 3, Civardi 15, Montechiarini 10, Antonaci 3, Conti (L). N.E.: Ferrara, Graziani, Fanelli, Papa, Tarantino, Natalizia (L). All. Giandomenico

RAVENNA: Vingaretti 1, Ortolani 13, Rubini 0, Aluigi 7, Marku 5, Haly 2, Toppetti (L), Giardi 6, Mandò 2, Casotti, Casali. N.E.: Masotti (L), Benzoni. All. Focchi