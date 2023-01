B1: la Mosaico Ravenna perde il derby con Cesena ma mantiene il terzo posto

La luce si è spenta sul più bello. La Mosaico Ravenna ha perso il derby romagnolo contro l’Angelini Cesena, prima gara del 2023 e penultimo turno del girone D della Serie B1 di volley femminile. Il tie-break ha visto le ragazze di coach Focchi soccombere letteralmente sotto i colpi delle ospiti bianconere, un black-out incredibile e che andrà analizzato nei prossimi giorni. Passando al resoconto del match, il primo set è un’autentica battaglia: si gioca all’insegna dell’equilibrio (8-8, 11-11), Parise dai nove metri allunga 12-15; Benazzi a muro firma il 19-23 ma poi le bianconere sprecano il vantaggio commettendo diverse sbavature e Ravenna conquista addirittura il set point (24-23).

Si va ai vantaggi, sale ancora di più l’intensità a suon di cambiopalla e le ragazze di coach Lucchi annullano sei set point avversari consecutivi: con Benazzi in battuta le padrone di casa commettono due errori e il set è di Cesena 29-31. Nel secondo parziale Ravenna parte forte e si porta avanti con prepotenza (6-0, 11-4); Cesena soffre in ricezione e Lucchi mescola le carte in tavola con il doppio cambio Conficoni-Pasini e l’inserimento di Caniato per Gennari; l’ace di Pinali vale il 16-9, ma le giovani bianconere continuano a regalare punti tra invasioni e attacchi out, finisce 25-13.

Nel terzo set Cesena parte agguerrita e a muro conquista i break più pesanti (4-9); il servizio di Di Arcangelo va giù 5-12, Parise attacca forte da posto due 10-15; ancora una volta è il muro bianconero a fare la differenza con quattro stampate consecutive in cui c’è sempre la firma di capitan Benazzi (10-20); la palletta di Parise è chirurgica e chiude il set 11-25. Ravenna spinge nel quarto parziale (6-1, 12-6); il primo tempo di Guardigli (17-13) apre la strada al recupero bianconero, con Calisesi che in difesa fa la differenza e Benazzi che dalla seconda linea concretizza 17-16; sul 19-19 sembra riaprirsi il set, ma questa volta sono le avversarie ad alzare il muro, Cesena ricostruisce in modo confusionario e finisce 25-20.

Il quinto set è un monologo bianconero, senza tanti giri di parole: Caniato è al servizio e l’1-15 finale è eloquente. A livello individuale, i 17 punti di Rubini sono stati la migliore prestazione della squadra. Il terzo posto in classifica è comunque rimasto intatto, fra una settimana terminerà il girone d’andata con la trasferta non semplice sul campo della Lucky Wind Trevi. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-ANGELINI CESENA 2-3 (29-31, 25-13, 11-25, 25-20, 1-15)

RAVENNA: Mandò 7, Casali, Masotti, Toppetti (L1), Casotti 8, Rubini 17, Haly 11, Marku, Giardi 8, Benzoni 1, Vingaretti 3; ne: Aluigi. All. Focchi.

CESENA: Calisesi (L1), Parise 24, Di Arcangelo 5, Gennari, Pasini 1, Pinali 9, Polletta, Guardigli 8, Benazzi 30, Conficoni, Caniato 8; ne: D’Aurea, Bellini, Evangelisti (L2). All. Lucchi.