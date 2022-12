B1: la Mosaico Ravenna perde il big match e il secondo posto, Imola si impone 3-1

Un ko ci può stare, ma con i punteggi di ieri della Mosaico Ravenna contro la Clai Imola viene qualche inevitabile rimpianto. La sfida di altissima classifica giocata al PalaRuscello non ha tradito le aspettative del numeroso pubblico presente sugli spalti e ha offerto un match molto divertente e spettacolare nonostante la posta in palio fosse davvero molto elevata. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, senza fare troppi calcoli, e hanno combattuto punto a punto per quasi due ore giocando nel complesso una pallavolo di discreto livello.

Come spesso succede in queste occasioni, sono stati gli episodi a fare la differenza e a consegnare alla squadra di Nello Caliendo una vittoria dal peso specifico non qualificabile. È stato un incontro non adatto ai deboli di cuore, rimasto sempre sul filo del rasoio per tutto il suo sviluppo anche a causa di un agonismo a tratti esasperato. Le ospiti si aggiudicano il primo parziale per 26-24, mentre Imola si porta a casa il secondo per 28-26 chiudendo al quarto set point grazie ad bellissimo un muro di Sofia Migliorini che rimette in parità la contesa. Nel terzo set, avvio shock per le santernine padrone di casa. In un lampo Ravenna si porta sul 6-0 e tenta la fuga decisiva per riportarsi in vantaggio.

La Clai raddrizza però un parziale che sembrava perso ed ha la forza di rimettere il naso avanti nel momento più complicato della sua serata. L’ultimo e decisivo set, il quarto, è un’altalena di emozioni difficile da descrivere. Imola si porta in vantaggio nella parte iniziale, sfruttando l’inerzia dell’incredibile rimonta appena effettuata, ma Ravenna non ne vuole sapere di mollare e arriva fino al 17-15 a suo favore. Nel finale Sofia Moretto alza la voce e grazie ad alcune giocate di gran classe scava quel piccolo solco che risulterà poi sufficiente alla formazione imolese per aggiudicarsi la partita e soprattutto i 3 punti. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-MOSAICO RAVENNA 3-1 (24-26; 28-26; 25-22; 25-23)

Csi Clai Imola: Telarini (L2) ne, Lanzoni ne, Arcangeli, Cavalli 1, Tasholli 1, Cammisa 8, Folli ne, Migliorini 8, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Missiroli 18, Moretto 17, Rizzo 20. All. Caliendo

Ravenna: Mandà 1, Casali ne, Masotti (L2) ne, Aluigi 11, Toppetti (L), Casotti 3, Rubini 19, Haly 4, Marku 14, Giardi 10, Benzoni ne, Vingaretti 1. All. Focchi