B1: il Mosaico Ravenna strappa un punto prezioso nella sfida contro la capolista Bologna

Squadra in casa Mosaico Ravenna

Un Mosaico Ravenna davvero volitivo e coraggioso: è questo il giudizio che si può dare di quanto visto ieri in Romagna nella difficile sfida che la formazione ravennate ha disputato contro la corazzata VTB Bologna. Le emiliane sono destinate a dominare il campionato, ma il Mosaico ha reso loro la vita difficilissima, strappando persino un punto prezioso. È il premio per quanto dimostrato nel rettangolo di gioco, anche se rimane il rammarico per il colpaccio sfiorato e le pronte risposte a ogni set vinto dalle bolognesi.

La formazione di coach Mattia Focchi combatte per cinque set, ma alla fine è il VTB Bologna a portare a casa la vittoria e due punti. Una partita comunque avvincente e mai scontata, dove tutte le atlete ravennati hanno dato il massimo. È un vero peccato, ma il campionato è soltanto all’inizio. La VTB ha provato a fare la partita passando due volte in vantaggio. Nel primo set ha chiuso i giochi sul 25-21, mentre nel terzo Ravenna si è fermata a quota 22.

Le padrone di casa non si sono però tirate indietro, sfoderando prestazioni superlative nel secondo (25-19) e quarto set (25-21). Il tie-break si è invece chiuso sul 15-10 per le ospiti. Fra una settimana, Ravenna potrà sfruttare un altro turno casalingo, per la precisione contro il Volley Modena che ha appena conquistato il suo primo punto stagionale. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-VTB BOLOGNA 2-3 (21-25, 25-19, 22-25, 25-21, 10-15)

RAVENNA: Mandà, Casali, Masotti, Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Focchi

BOLOGNA: Ristori, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, La Porta (L1), Neriotti, Tonelli, Saccani, Taiani, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio. All. Angelescu