B1: Mosaico Ravenna senza problemi a San Damaso, il 3-0 rafforza il secondo posto

Una partita dominata dall'inizio alla fine grazie a una qualità di gioco invidiabile. La Mosaico Ravenna riesce a imporsi senza problemi sul campo della Pallavolo San Damaso, portando a casa altri tre punti utilissimi per la sua classifica. Il 3-0 è stato davvero netto e ora le romagnole possono godersi il secondo posto (in coabitazione con Imola) nel girone D della B1 di volley femminile. Il primato di Bologna, invece, dista appena due lunghezze. I buoni propositi per una stagione di vertice ci sono tutti, anche se è presto per stilare un primo bilancio.

Il match è cominciato con le ravennati che hanno dominato in lungo e in largo il primo set, portandolo dalla propria parte con sette lunghezze di differenza che hanno messo subito in chiaro le cose. Il secondo parziale ha ricalcato piuttosto fedelmente quanto avvenuto poco prima, la Mosaico ha lasciato alle padrone di casa soltanto un punto in più, gestendo il gap senza eccessive difficoltà.

Nella terza frazione di gioco San Damaso ha profuso il massimo sforzo che però non è stato sufficiente per rimettere in bilico il punteggio e lo 0-3 è diventato realtà. Fra una settimana le giocatrici di coach Focchi ospiteranno in casa la Tenaglia Altino, un big match che promette già a ora scintille. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SAN DAMASO-MOSAICO RAVENNA 0-3 (18-25, 19-25, 21-25)

SAN DAMASO: Venturelli, Credi, Bellei, Baldoni, Pecorari, Semprini, Borelli (L1), Odorici, Selmi, Montorsi (L2), Tesini, Guerra, Raineri. All. Andreoli

RAVENNA: Mandà, Casali, Masotti, Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Focchi