B1. La Mosaico Ravenna torna al successo: vittoria in rimonta su una tenace Campagnola

Una Serena Ortolani sugli scudi assicura alla Mosaico Ravenna una vittoria di cui si sentiva tanto il bisogno nell’ambiente romagnolo. La squadra di coach Zoratti ha battuto in rimonta la Campagnola Emilia tra le mura amiche, un 3-1 che permette di conservare il quarto posto nel girone D della Serie B1 di volley femminile. In questo modo, Ravenna può ancora puntare alla zona play-off che al momento dista cinque lunghezze. La Clai Imola è infatti terza e può vantare questo vantaggio, ma le ultime due giornate di campionato promettono scintille.

Fra una settimana la Mosaico andrà a far visita a Cesena che è praticamente salva, ma si tratta pur sempre di una trasferta ostica: nello stesso momento Imola e Forlì si affronteranno in un match a dir poco interessante proprio per la corsa ai play-off. Il 6 maggio, poi, le Ravennati ospiteranno Trevi (anch’essa salva), con Imola impegnata contro la vicecapolista Altino e Forlì di scena sul campo della già retrocessa Modena. Tornando alla partita di ieri, il primo set ha fatto venire qualche brivido ai tifosi di casa.

La Campagnola lo ha vinto con merito, dando l’impressione di poter giocare un brutto scherzo alle romagnole. Con qualche cambio da parte di coach Zoratti, però, la situazione è migliorata: Ortolani è passata da posto 4 a posto 2 ed è subentrata Aluigi in posto 4. Con Rubini e Giardi è rimasta in panchina assieme ad Haly, sostituta da Casotti. Proprio Ortolani ha trascinato le compagne alla rimonta con la bellezza di 26 punti (top scorer di giornata), ma sono state determinanti anche le prestazioni di Rubini (13 punti), Aluigi (11) e Marku (10). Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-CAMPAGNOLA EMILIA 3-1 (18-25, 25-20, 25-19, 25-11)

RAVENNA: Vingaretti 1; Ortolani 26; Aluigi 11; Rubini 13; Giardi 4; Casotti 5; Marku 10; Haly 1; Mandó, Casali, Toppetti & Casotti (L) N.E. Benzoni. All. Zoratti

CAMPAGNOLA: Galli Venturelli 3; Errichiello 18; Maghenzani 13; Adani 2; Fava 5; Frignani 3; Secciani 2; Trevisani 1; Fanzini, Varini, Solieri (L). N.E. Giaroli, Ferrari (L). All. Longagnani