B1. Mosaico Ravenna a viso aperto contro la capolista, strappato soltanto un set a Bologna

Una sfida affrontata con il giusto coraggio e un pizzico di sfrontatezza, normalmente gli ingredienti giusti per una “ricetta” pallavolistica di successo ma che nel caso della Mosaico Ravenna non hanno fruttato alcun punto. La formazione romagnola di coach Focchi ha reso difficile la vita alla capolista VTB Bologna, per altro in trasferta, riuscendo comunque a strappare un set alle prime della classe. Proprio il parziale conquistato e il primo ceduto di misura lasciano qualche rimpianto nella squadra in cui ha debuttato per la prima volta in questo campionato l’ultimo e prestigioso innesto, Serena Ortolani.

Sbloccare il punteggio non è stato affatto semplice, ma la VTB ci è riuscita con pazienza e grande attenzione, come ben testimoniato dal 25-23 in favore delle padrone di casa. Il secondo parziale non è stato adatto ai cuori deboli. La Mosaico è stata capace di pareggiare i conti con una frazione di gioco risolta ai vantaggi, un 27-25 che ha rimesso in discussione le sorti della gara. Nel terzo e nel quarto set, poi, le squadre non sono state poi molto distanti tra loro ma a prevalere è stato il maggiore tasso tecnico di Bologna che ormai riesce a concretizzare ogni situazione che le capita in questo campionato.

Con questa sconfitta, Ravenna è scesa al quarto posto, ma la corsa ai play-off promozione è ancora tutta da vivere. Fra una settimana la Mosaico andrà in trasferta a Modena per affrontare il fanalino di coda del girone D. Il tabellino del match:

VOLLEY TEAM BOLOGNA-MOSAICO RAVENNA 3-1 (25-23, 25-27, 25-21, 25-19)

BOLOGNA: Ristori, Boninsegna, Fiore, Campisi, La Porta, Neriotti, Saccani, Taiani, Pavani, Cavalli, Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio, Tonelli, Dini. All. Zappaterra.

RAVENNA: Mandà, Aluigi, Masotti, Toppetti, Casotti, Rubini, Haly, Marku, Vingaretti, Benzoni, Casali, Ortolani. All. Focchi