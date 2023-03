B1. Nuova prova di carattere della Mosaico Ravenna: San Damaso battuta e 3° posto solitario

Seconda vittoria consecutiva per la Mosaico Ravenna, ma quanta fatica! Le romagnole di coach Focchi sono tornate terze in classifica, da sole, nel girone D della Serie B1 di volley femminile, ma la sfida contro la Tieffe San Damaso non è stata affatto una passeggiata. Ortolani e compagne hanno dominato soltanto il primo set, mentre negli altri tre le due squadre sono rimaste sempre molto vicine nel punteggio, a conferma del fatto che in questo campionato non bisogna sottovalutare proprio nessuno.

Restano comunque i 3 punti che regalano nuovi sorrisi all’ambiente ravennate. La prima frazione di gioco è stata quella in cui ogni spettatore ha potuto capire quale fosse la posizione di classifica delle rispettive squadre. I miseri 12 punti che ha conquistato San Damaso sono la certificazione di uno scarso equilibrio, con le ravennati che non hanno avuto alcun problema nel chiudere i conti. Diversa è stata la situazione che si è presentata nel secondo set. Le ospiti hanno reagito con grande dignità e orgoglio, conquistando il parziale ai vantaggi (26-24) e dimostrando che il parziale vinto una settimana fa contro la capolista Bologna non era stato casuale.

Il doppio 25-23 con cui la Mosaico ha vinto la gara ha fatto patire qualche sofferenza di troppo ai tifosi locali, il 3-1 ha pienamente soddisfatto le ragazze di coach Focchi, mentre quelle di mister Andreoli si sono dovute ancora una volta accontentare dei complimenti. Fra una settimana è in programma un big match per palati fini, con le ravennati di scena in Abruzzo, per la precisione sul campo della vicecapolista Altino. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-TIEFFE SAN DAMASO 3-1 (25-12, 24-26, 25-23, 25-23)

RAVENNA: Aluigi, Casali, Casotti, Haly, Mandà, Marku, Masotti (L), Ortolani, Rubini, Toppetti (L) e Vingaretti, Benzoni, Giardi. All. Focchi

SAN DAMASO: Baldoni, Bellei, Borelli (L), Credi, Guerra, Pecorari, Semprini, Tesini, Venturelli, Montorsi, Odorici, Raineri, Selmi. All. Andreoli