B1. Ortolani giganteggia ma la Mosaico Ravenna si fa rimontare da Jesi

Un solo punto conquistato dopo un avvio più che promettente. Alla Mosaico Ravenna non sono bastati i 30 punti di Serena Ortolani per avere la meglio su una Pieralisi Jesi capace di rimontare e vincere al tie-break una sfida a dir poco appassionante. Il terzo posto è ancora appannaggio delle romagnole, ma l’impressione è che verrà perso nelle prossime ore. Dopo un’iniziale fase di equilibrio (8-7), il primo parziale vede sempre in vantaggio il Mosaico Ravenna, terza forza del campionato che approfitta di una Pieralisi Pan poco precisa in ricezione (16-10) e poco efficace in attacco (21-10).

Nel secondo, le jesine si ritrovano (15-16), attaccano decisamente meglio (la positività passa dal 18 al 41%), dimostrando migliore tenuta anche a muro (21-20). Nel finale ha un guizzo vincente Ravenna, meglio sostenuta dal servizio durante il set. Nel terzo, Pirro e compagne iniziano alla grande (1-8), sono più continue in attacco e al servizio (12-16) e si costruiscono un vantaggio rassicurante (17-21) grazie anche al muro (6 i vincenti nel parziale). La partita è più aperta che mai e anche nel quarto set la Pieralisi Pan è aggressiva ed intraprendente (14-16).

Un solo errore in attacco (5 quelli delle padrone di casa), la ricezione va alla grande e Peretti lavora bene con le sue attaccanti (16-21). Solo sul finale Ravenna sembra poter interrompere il sogno del tie-break ma Jesi non molla e se lo conquista con merito. Da infarto il quinto, con il Mosaico che spinge in battuta e va avanti pericolosamente 10-7. La Pieralisi Pan c'è (12-11), lotta punto a punto con coraggio, ambizione e personalità, vincendo la volata finale. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-PIERALISI JESI 2-3 (25-11, 25-22, 20-25, 24-26, 16-18)

RAVENNA: Ortolani 30, Mandà 1, Casali, Masotti (L2), Aluigi, Toppetti (L1), Casotti 1, Rubini 16, Haly 7, Marku 8, Giardi 14, Benzoni n.e., Vingaretti 2. All. Focchi

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 11, Pirro 21, Pepa n.e., Paolucci 9, Peretti 4, Angeloni 17, Usberti, Cusma, Milletti 13, Marcelloni n.e. All. Sabbatini