B1: la Mosaico Ravenna annienta Modena e si gode il secondo posto in classifica

La più classica delle partite filate via lisce come l’olio. La Mosaico Ravenna demolisce in tre set la malcapitata Volley Modena e continua a volare in classifica: la vittoria di ieri della formazione di coach Focchi ha infatti proiettato le romagnole al secondo posto del girone D della B1 di volley femminile, in piena zona play-off dunque. È ancora presto per stilare dei bilanci ma il fatto che Ravenna sia a un solo punto dalla prima della classe, la corazzata Tenaglia Altino (lo scorso anno in A2) la dice lunga sulle ambizioni di questa squadra.

L’impressione è stata sempre la stessa, cioè che la Mosaico fosse in pieno controllo della partita. I parziali possono sembrare anche un minimo equilibrati, ma alla fine le padrone di casa non hanno mai rischiato più di tanto. Il primo e il secondo set sono stati piuttosto simili nello svolgimento, con un risultato identico, un doppio 25-21 che ha fatto capire quanto Modena fosse al livello “vorrei ma non posso” e Ravenna in pieno controllo. Il 2-0 ha poi spento l’euforia delle ospiti che si sono arrese anche nel terzo parziale, fermandosi a quota 18 punti.

Per continuare a cullare i sogni di gloria, le romagnole dovranno affrontare nuovamente una formazione modenese nel prossimo turno di campionato: sabato 5 novembre la Mosaico farà visita alla Pallavolo San Damaso. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-VOLLEY MODENA 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

RAVENNA: Mandà, Casali, Masotti, Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Focchi

MODENA: Cigarini, Coccoli, Kraja, Malenotti (L1), Quinteros, Tonello, Garavaglia, Lorenzi, Martinato, Fiore, Dangiolella (L2), Amatucci, Boscani, Malovic. All. Montaldi.