Volley femminile B1. Sofia Tosi è la nuova arma per l’attacco del Mosaico Ravenna

Settimana ricca di novità in casa Mosaico Ravenna, con un susseguirsi di trattative e di contatti per formare la nuova compagine di B1. Arriva oggi la conferma che il forte “martello” Sofia Tosi è una nuova giocatrice della compagine arrivata 4ª in B1 nella scorsa stagione. Mantovana di Castiglione delle Stiviere, 184 cm di statura, classe 1997, con alle spalle diverse stagioni in A2 trascorse tra Lardino Filottrano (vittoria coppa Italia e promozione in A1), Vicenza in B1, Delta Trentino e Acqua & sapone Roma in A2, pallavolo Volta Mantovana in B1 e Lugano Volley in A Svizzera, per poi approdare al Costa Volpino (con la conquista della promozione in A2), Sofia costituirà la nuova punta di diamante dell’attacco ed è stata un’atleta fortemente cercata e voluta dalla nostra società.

Dopo l’arrivo in panchina di coach Enrico Barbolini, Il Mosaico ha deciso di rinforzare la formazione in ogni ruolo e Sofia è un colpo di mercato che porterà all’attacco ravennate un nuovo punto di riferimento. Queste le sue dichiarazioni: “Mi metto a completa disposizione per costruire un gruppo che abbia nella complicità un punto di forza. Verrò presto a Ravenna per conoscere le mie nuove compagne, il management e l’ambiente di Ravenna, città molto esigente e per palati fini, che imparerò a conoscere con grande entusiasmo e voglia di far bene”.