Volley femminile B1. Una spiaggia hawaiana per il Mosaico Ravenna

Quale miglior luogo dove rilassarsi dopo duri allenamenti ed estenuanti partite? Ecco perché il bagno Hookipa sarà la nuova "casa" del Mosaico Volley Ravenna per i mesi estivi e primaverili. Considerato uno degli stabilimenti più rinomati e frequentati di Marina di Ravenna, grazie alla sua accogliente struttura, alla splendida terrazza (unica nel suo genere), alle molteplici attività e a tutti i servizi che offre, rappresenterà per la nostra Squadra un fiore all’occhiello e un luogo di relax e aggregazione.

Ombrelloni di paglia corredano il tutto con eleganza. Oltre ai servizi spiaggia, al ristorante in terrazza e alla pizzeria al piano terra, Hookipa offre il piacere del Bar Fuera, il lounge bar per gli aperitivi e i cocktail più ricercati; non mancano ovviamente i campi da beach-volley, l’area wi-fi e infine una Web-Cam sempre attiva sulla spiaggia per controllare la situazione meteo ovunque vi troviate. “Sono molto felice di questa scelta e di poter collaborare con il Mosaico in questa veste.

Tutto è nato quasi per caso, tra una trasferta e l’altra” ci racconta Paolo Piani “Le mie figlie militano entrambe nelle giovanili del Mosaico con ottimi risultati. Prevediamo, tempo permettendo, di chiudere la terrazza a fine settembre, ma di mantenere attivi gli altri locali e servizi fino a fine ottobre. Per i mesi invernali, vedremo di organizzare qualche evento presso il nostro ristorante di Famiglia, sperando di festeggiare sempre buoni risultati”. Intanto primo appuntamento all’Hookipa già lunedì 21 Agosto per la cena del nuovo Mosaico 2023-2024, a conclusione della prima giornata di allenamenti diretti dal duo Barbolini-Falco.