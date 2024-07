Beatrice Gardini è campionessa d’Europa e fa impazzire tutta Ravenna

Il titolo di campionessa d’Europa Under 22, quello di miglior schiacciatrice dell’evento, MVP della manifestazione continentale e miglior realizzatrice in assoluto. Il bilancio finale di Beatrice Gardini agli Europei di categoria che sono appena terminati a Lecce è di tutto rispetto e le farà di sicuro cominciare la nuova stagione agonistica (2024-2025) con una marcia in più. La giocatrice ravennate si è ritagliata più di una soddisfazione, risultando sempre decisiva nelle 5 partite disputate in Puglia e trascinando la squadra a un trionfo più che meritato.

A parlare sono i numeri: Beatrice ha messo a referto ben 63 punti (la media è di 12,6 a match), la più prolifica delle Azzurre. Già all’esordio con la Lettonia ha fatto vedere di che pasta è fatta con 10 punti all’attivo, seguiti da altri 10 contro l’Ucraina e 12 contro la Turchia. In semifinale, poi, ha dato spettacolo, piegando le resistenze della Polonia con la bellezza di 20 prodezze. Ieri in finale, poi, ha aggiunto altri 11 punti che hanno fatto lievitare ulteriormente verso l’alto il totale.

Questo gruppo di atlete a distanza di undici mesi dalla splendida medaglia d’argento ai Campionati Mondiali Under 21 in Messico, ha regalato alla pallavolo italiana un’altra storica impresa. Il tecnico Mencarelli ha riportato sul gradino più alto del podio continentale la nazionale tricolore, in precedenza l’Italia U21 aveva conquistato nel 2022 la medaglia d’oro nella prima edizione di questa manifestazione. Beatrice Gardini è stata assoluta protagonista inorgogliendo non poco la sua Ravenna e preparando al meglio l’avventura in A1 fra qualche mese con la maglia di Perugia.