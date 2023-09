Volley, Bovolenta e l’Italia a Rio per sognare le Olimpiadi di Parigi

Tre gironi in cui le prime due classificate di ognuno strapperanno il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Inizia domani, sabato 30 settembre, il torno di qualificazione alle olimpiadi per l’Italia di Alessandro Bovolenta (la sua assenza dalla Consar Ravenna ha fatto slittare l’esordio in campionato della squadra di una settimana). Le gare saranno disputate dal 30 a domenica 8 ottobre e la location per gli Azzurri è qualcosa di speciale: il Ginásio do Maracanãzinho di Rio De Janeiro dove nel 2016 è arrivata la medaglia d’argento.

Le squadre giocheranno con la formula del round robin. Le classifiche verranno stilate in base al: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. I restanti cinque posti, 12 in totale, verranno assegnati in base al ranking post Fase Intercontinentale della Vnl 2024. Per garantire il principio dell’universalità dei Giochi le cinque squadre rimanenti saranno selezionate tenendo conto di: formazioni provenienti da continenti senza qualificate; le migliori squadre classificate non ancora qualificate.

Questi i convocati di Fefè De Giorgi: Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli palleggiatori, gli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Tommaso Rinaldi; i centri Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia al posto di Russo e Giovanni Sanguinetti, opposti Bovolentà e Yuri Romanò e i liberi Fabio Balaso e Leonardo Scanferla.

Gironi e calendario

L’Italia è inserita nella pool A con Brasile, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Qatar. Prima sfida il 30 settembre alle 18.30 contro la Repubblica Ceca, poi l’1 ottobre contro Qatar alle 22, il 3 contro l’Ucraina alle 22, il 4 contro la Germania alle 18.30, il 6 ottobre contro l’Iran alle 18.30, il 7 ottobre contro Cuba alle 18.30, l’8 contro il Brasile alle 15. Il torneo preolimpico maschile sarà trasmesso in TV sui canali SKY e sulla piattaforma streaming a pagamento Volleyball World TV – welcome.volleyballworld.tv.