Completato il roster del Mosaico Ravenna, la soddisfazione del ds Ricci e di coach Barbolini

Dopo settimane di trattative, sono note tutte le 14 atlete del Mosaico Ravenna per la prossima stagione:

- Clara Venco e Linda Engaldini alzatrici

- Alessia Fini e Carola Sbano liberi

- Sofia Tosi e Sonia Caruso opposti

- Michela Gennari, Beatrice Bacchilega, Caterina Testi ed Erika Bendoni centrali.

- Lucia Bacchi, Alexandra Toniolo, Carola Ollino e Agnese Benzoni schiacciatrici

Soddisfatta della campagna acquisti in primis la proprietà, non manca di esprimere la propria contentezza anche il ds Daniele Ricci che dichiara a caldo: “È stata una costruzione difficile, ma la squadra ora è praticamente ultimata. Inizialmente un paio di ragazze ravennati, che hanno preferito altre esperienze fuori regione, ci hanno messo in difficoltà e abbiamo dovuto cambiare strategia. Ne abbiamo allora approfittato per alzare l’asticella e costruire una squadra di ottimi elementi, completa in ogni reparto. Debbo ringraziare, per la determinante collaborazione che in tutta questa fase ci ha sapientemente fornito, il nuovo allenatore Enrico Barbolini, col quale è stato un piacere coordinarsi. Abbiamo sicuramente ringiovanito la squadra che, a parte la nostra capitana Lucia Bacchi, vedrà in campo due giocatrici del 97/98 affiancate da compagne tutte nate dal 2001 al 2006. Avremo modo di testare l’affiatamento del gruppo già tra due settimane, con la determinazione di arrivare pronti ad affrontare la prima parte della stagione, intensa e selettiva. Ovviamente in questo momento non si possono fare pronostici: tutte le squadre si sono rafforzate!”.

Anche coach Barbolini conferma la soddisfazione generale e dichiara: “Abbiamo costruito un organico completo e ampio, formato da giocatrici che vogliono continuare a migliorare ed essere sempre più protagoniste in questa categoria, e da un gruppo di giovani disposte a lavorare duro per dimostrare di valere la fiducia che gli è stata accordata. Sono sicuro che saremo un gruppo motivato e unito, che con il supporto di tutti (Società, staff e atlete), lavorerà al meglio per ottenere il possibile dalla stagione che sta per iniziare”.