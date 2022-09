Volley A2, terzo pareggio della Consar Ravenna in pre campionato

Si avvicina l’inizio del campionato di A2 e sale di tono la Consar Ravenna, che ha disputato il terzo incontro amichevole, chiudendo anche con un pareggio. Contro la Conad Reggio Emilia, nel quarto allenamento congiunto di questa fase di preparazione Goi e compagni sfoggiano una buona prestazione mostrando una crescita evidente in tutti i fondamentali.

E’ il primo test per Bovolenta e Orioli, freschi reduci dall’oro europeo, e subito inseriti nello starting six, e c’è il ritorno di Pinali, che ha smaltito il fastidio muscolare che lo ha fermato nei due precedenti test, e che timbra 12 punti, con un 55% in attacco.

Anche questa prova amichevole termina 2-2: primo set perso in volata, dopo un lungo equilibrio, secondo e terzo set vinti con grande autorità, e quarto set in cui Ravenna sconta il giro a vuoto accusato a metà del parziale (da 5-8 a 10-16).

"La squadra mi è piaciuta, anche nel primo set, anche se lo abbiamo perso – è il commento di coach Bonitta – a causa soprattutto di una battuta deficitaria. Nel secondo e nel terzo set abbiamo ben equilibrato servizio e attacco e devo dire che quando giochiamo a questo livello siamo pericolosi. E poi ho visto un buono spirito di squadra, dote che era mancata nei test precedenti. Anche questo è un segnale importante".

Ora resta la prova generale prima del campionato: domenica la Consar giocherà a Grottazzolina contro la Videx, altro avversario che ritroverà poi in A2. Il test è fissato per le 17.

Ravenna-Reggio Emilia 2-2 (22-25, 25-14, 25-15, 19-25)

Ravenna: Coscione 2, Bovolenta 6, Arasomwan 10, Comparoni 12, Pinali 12, Orioli 8, Goi (lib.), Orto (lib.), Pol 4, Mancini 2, Truocchio 6, Ceban 5, Tomassini. All.: Bonitta.

Reggio Emilia: Sperotto 2, Suraci 15, Elia 5, Bucciarelli 4, Perotto 16, Meschiari 9, M. Cantagalli (lib.), Santambrogio 1, Mariano 3, Mian 1, Torchia (lib.). All.: L. Cantagalli.

NOTE: Ravenna (6 bv, 14 bs, 11 muri, 9 errori, 49% attacco, 52% ricez., 31% perf.), Reggio Emilia (7 bv, 8 bs, 10 muri, 19 errori, 36% attacco, 53% ricez., 42% perfetto).