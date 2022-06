Volley A2, successo per la compagna abbonamenti Consar: chiusura anticipata

Un successo talmente elevato da portare alla chiusura anticipata della campagna abbonamenti. E' fissato per domani, mercoledì 29 giugno, lo stop alla vendita abonamenti Consar Ravenna per il prossimo campionato di A2. La decisione è determinata dalla considerazione che la dotazione dei 300 abbonamenti disponibili per il pubblico è ormai in via di esaurimento, tra tessere vendute e prenotate via mail. La sede di sottoscrizione delle tessere per il prossimo campionato di A2 è sempre la sala stampa interna al Pala Costa, dalle 10 alle 14.30.

La società ringrazia tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, per la fiducia accordata al nuovo progetto tecnico, e si riserva la possibilità di riaprire più avanti, a ridosso dell’inizio del campionato, fissato per il 9 ottobre, la campagna abbonamenti se si presenteranno le condizioni per farlo.

Il commento del presidente Rossi “Il buon andamento della campagna abbonamenti ci rallegra e ci dà la convinzione che il progetto ‘green’ e di territorialità seguito nell’allestimento dell’organico per il prossimo campionato – ha commentato il nuovo presidente della Consar Rcm Matteo Rossi – è stato ben recepito e accolto con favore dai nostri tifosi, che ringrazio pubblicamente a nome mio e di tutta la società".