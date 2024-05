Volley A2, è l'ora della Coppa Italia: la Consar cerca un posto in finalissima

Alla ricerca di un posto in finalissima. È il week end della Coppa Italia e fra le protagoniste c'è la Consar Ravenna che giocherà la semifinale contro Grottazzolina, un appunto che profuma di rivincita pensando alla semifinale di A2. La formazione di Bonitta sarà in campo alle 17 di oggi, sabato 11 maggio. Alle 19.30 l'altra sfida fra Brescia e Porto Viro. Domenica 12 alle 17.30 la finalissima.

"Non sarà una rivincita – ci tiene a precisare Marco Bonitta, coach della Consar - affrontiamo questa partita, e in generale questa final four, cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per portare a casa questo trofeo ma non vogliamo modificare il pensiero coerente che ha scandito il nostro percorso in Coppa Italia. Quindi, giocherà chi è stato meno utilizzato durante la stagione e chi sul campo si è guadagnato questa vetrina, consapevoli che per loro potrà essere un bellissimo momento di crescita e un’occasione importante per fare un salto di qualità".

La convocazione di Bovolenta in nazionale toglie al match di domani un protagonista annunciato. "Nelle due partite contro Prata abbiamo provato qualche soluzione tattica per ovviare a questa assenza – ricorda Bonitta – ma adesso il livello si alza di molto e la partita con Grottazzolina per noi è al limite del proibitivo perché i nostri avversari ci tengono alla Coppa, intravedono la possibilità di fare un ‘triplete’ di prestigio, dal momento che poi giocheranno la Supercoppa nel loro palazzetto. Ci aspettiamo dunque di trovare una squadra molto motivata e piena di entusiasmo. Le tre partite di playoff contro Grottazzolina sono state però quelle in cui abbiamo espresso il nostro livello più alto, la nostra pallavolo migliore perché siamo arrivati a giocare alla pari con la squadra che ha poi vinto abbastanza nettamente la finale. Cercheremo di confermarci su quel livello".