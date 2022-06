Consar, dalle giovanili promosso in prima squadra Filippo Mancini

Un altro tassello del gruppo della serie B dell?ultima stagione si aggiunge all?organico della prima squadra della Consar Rcm. Si tratta di Filippo Mancini, 17enne alzatore nato a Rimini il 7 settembre 2004, in forza già da diversi anni al settore giovanile ravennate, dove ha giocato in prestito dalla Dinamo Bellaria.

?Quando Bonitta, prima di una partita di serie B che venne a vedere, mi ha chiesto se me la sentivo di far parte del gruppo della prima squadra ? racconta Mancini - gli ho risposto immediatamente di sì. Mi sono subito reso conto di quello che voleva dire accettare quella proposta. Non vedo l?ora di cominciare e soprattutto non vedo l?ora di allenarmi con Coscione. Stare accanto a lui tutto l?anno sarà per me una vera scuola: i suoi consigli, la sua bravura e la sua esperienza saranno per me fondamentali per migliorare sotto tutti gli aspetti. Spero di ripagare la fiducia che Bonitta e la società hanno riposto in me?.

Mancini è reduce dalla settimana di collegiale a Zocca con la nazionale Under 20. ?E? stata un?esperienza bellissima ? ammette -. Non so se ci saranno altre convocazioni e non so se farò parte del gruppo che disputerà gli Europei a settembre, ma già questa settimana è stata per me un tesoro, un momento molto formativo e assai utile per la mia crescita?. Crescita che anche Roberto De Marco, il coach della squadra di serie B della Consar, ha accompagnato e seguito nell?anno appena concluso. ?Filippo è un alzatore estroso, con buona padronanza del gesto. Ha sempre dimostrato di essere all?altezza della categoria e sicuramente il salto in serie A2 al fianco di un palleggiatore esperto non potrà che giovargli?.