Volley A2, Consar Ravenna ko, la posta in palio è tutta di Cantù

Ferma in decima posizione anche con il ko. Sulla carta era una sfida difficile e lo è stata anche dal vivo. La Consar Ravenna prova a impensierire Cantù ma ci riesce solo un set e cede alla compagine lombarda per 1-3.

Dopo un avvio equilibrato Cantù alza subito il ritmo e dopo l'11-13 vola sul 12-21. Bonitta richiama i suoi, ma il primo set si conclude 19-25. Avvio shock il secondo, il tabellone indica 1-6 per la squadra ospite e la Consar fatica a sbloccarci (9-15). Sembra un divario troppo elevato eppure la Consar con pazienza ricuce e arriva fino al -1 nel finale 23-24, ma la chiude Cantù.

Carica dal set precedente la formazione di Bonitta ci prova, anche se l'avvio non è dei migliori (4-7). Dal 10-15 la Consar rinasce per il 16 pari ed è punto a punto fino al 24-21, finale 25-22. Inizio 2-5 per Cantù, che corre (13-20) e Ravenna si trova in difficoltà, finale 21-25.