Volley A2, una giornata senza punti per la Consar: passa Cuneo

Giornata senza punti per la Consar Ravenna che davanti al pubblico di casa perde 0-3 contro Cuneo. L'avvio di primo set è thriller per i padron di casa che si ritrovano sotto 1-7 ed è pausa per Bonitta. Scappa Cuneo (4-10), Ravenna poco per volta ricuce e tocca il -2 per il 13-15, Cuneo allunga di nuovo per il 20-24 e chiude 20-25.

Molto più combattuto il secondo set (3-3), entrambe le squadre non riescono a dare la scossa (19-19). Ravenna si porta sul 22-19 ed è pausa per Cuneo che al rientro impatta 22-22 e mette anche la freccia per il 22-25.

Continua il confronto punto a punto nel terzo set con la Consar che vuole provare a stare in partita ma non trova l'allungo (9-9). E' 12 pari come dice il tabellone e l'equilibrio dura fino al 17 pari, poi è ancora Cuneo a mettere la freccia per il 20-23. La Consar accorcia 23-24, ma Cuneo chiude: 23-25.