Volley A2, buon antipasto playoff: Ravenna strappa un punto a Porto Viro

Il risultato in termini di classifica non sarebbe servito a nulla, ma contava fare bene in vista dei playoff. Promossa eccome la prova della Consar Ravenna contro la terza in classifica Porto Virto: finale 3-2 e un punto conquistato.

La fomrazione di Bonitta ha dato battaglia a una corazzata imponendosi anche 1-2; il tie break è stato una battaglia incredibile chiuso ai vantaggi. La squadra ora avrà subito un cammino in salita: da ultima qualificata all'ottavo posto l'avversaria sarà la Tonno Callipo Vibo capolista.

Delta Group Porto Viro – Consar RCM Ravenna 3-2 (25-22, 23-25, 23-25, 25-16, 17-15)

Delta Group Porto Viro: Garnica 4, Pierotti 13, Barone 1, Krzysiek 19, Sette 12, Erati 21, Russo (L), Zorzi 0, Bellei 1, Vedovotto 0, Sperandio 4, Iervolino 0. N.E. Lamprecht, Maccarone. All. Battocchio.

Consar RCM Ravenna: Mancini 7, Orioli 13, Ceban 3, Bovolenta 16, Pinali 16, Comparoni 15, Goi (L), Truocchio 0, Arasomwan 0, Chiella 0, Ngapeth 0, Monopoli 0. N.E. Orto, Tomassini. All. Bonitta. ARBITRI: Bassan, Clemente. NOTE – durata set: 25′, 30′, 31′, 26′, 21′; tot: 133′.