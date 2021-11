Consar Ravenna, ko contro Monza e fondo della classifica. Zanini: “Dobbiamo trovare continuità”

Una battuta difficile da leggere e così la tanta fatica per arginare l’avversario. La Consar Ravenna si arrende in casa al Vero Volley Monza per 1-3 (17-25; 19-25; 25-19; 25-14) e rimane sul fondo della classifica con un solo punto, più sotto soltanto Verona a quota zero.

Per la squadra di Zanini un match difficile proprio a partire dalla battuta: “E’ difficile da leggere e ha fatto danni e per la mia batteria di ricevitori che è ancora inesperta in SuperLega vi lascio immaginare le difficoltà che abbiamo incontrato. Dobbiamo trovare, dice il tecnico - più velocemente continuità, perché a tratti giochiamo punto a punto ma poi arriva una rotazione dove ci insabbiamo, e dobbiamo migliorare la qualità del nostro servizio. Monza è una squadra con grande potenziale”.

Parte bene Monza (2-6 e 4-10) e Ravenna non riesce mai a trovare la chiave giusta per arginare il divario, nemmeno nel finale; La Consar prova a ripartire meglio, sta agganciata a Monza fino al 7-9, poi si fa superare ma ricuce al 13-14 con un mini parziale di 4-1. In parità Grozer per Monza gira benissimo in battuta ed è ancora vittoria ospite.

Ravenna ci prova e si porta sul 14-7 e stavolta è Monza a non trovare le giuste misure fino a fine set. Per i padroni di casa continua la corsa iniziale, ma l'equilibrio dura solo fino al 9-10.