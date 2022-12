Volley A2, per la Consar l'assalto alla vice capolista riesce per metà: un punto

Un assalto che riesce per metà. Nell'anticipo della decima giornata di volley serie A2 la Consar Ravenna conquista un punto a casa della vice capolista Vibo Valentia: dopo oltre due ore di gara finisce 2-3 per i padroni di casa con la Consar già certo di una piccola gioia dopo tre set di gioco.

Nel primo set le due squadre prendono le misure(10-10), poi è Ravenna a mettere la freccia per il 15-19 ed è pausa. Al rientro Vibo accorcia e impatta 20-20, inizia un finale tiratissimo e Ravenna fa il primo sorriso: 23-25.

Il secondo set è quasi tutto in equilibrio con la Consar avanti fino al 3-5, poi Vibo sorpassa 10-9 ed è nuovo punto a puntoo fino al 23 pari con Vibo ad avere la meglio: 25-23.

Brava la Consar a provare a staccarsi subito (7-11), Vibo rientro ed è parità 13-13. I padroni di casa siglano il 18-15 e stavolta è Ravenna a dover ricucire dino al 20 pari. Di nuovo punto a punto e vittoria 22-25 con punto conquistato.

Nel quarto set Vibo sale in cattedra e tiene quasi sempre il vantaggio (12-9). La Consar non rientra, Vibo allunga per il 23-16 e il finale dice 25-19. Nel quinto set Vibo dimostra di averne di più e dopo il 4-4 dilaga fino alla vittoria 15-9.