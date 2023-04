Volley A2, la Consar Ravenna si prepara ai playoff con l'esame Porto Viro

Per prepararsi al meglio ai playoff una sfida di alto livello. Nell'ultima giornata di regular season, fissata per domenica 2 aprile, la Consar Ravenna è chiamata al test Porto Viro alle 18. Sifda con la terza in classifica che ha perso solo due dei 12 incontri casalinghi (ha perso con Cantù e Grottazzolina). "Vogliamo giocare una partita vera, anche per riscattare la sconfitta dell’andata". Marco Bonitta, coach della Consar Rcm, cala sul piatto dell’ultima giornata di regular season del campionato di A2 Credem Banca la motivazione che deve spingere la sua squadra, capace di raggiungere in poche settimane i due obiettivi primari: la salvezza e poi l’accesso ai playoff dove incontrerà nei quarti la prima della classe, la Callipo Vibo Valentia.

"Avremmo fatto tutti la firma a inizio stagione su un finale per noi così sereno – ammette Bonitta – e tranquillo. A maggior ragione dopo che abbiamo dovuto sostituire il palleggiatore, questa prospettiva era diventata più complessa però credo che questo ottavo posto ce lo siamo meritato, facendo un girone di ritorno più produttivo rispetto al girone d’andata con più vittorie da tre punti e più 3-0 e con una crescita evidente in tutti i settori”.

Non ci sono obiettivi di classifica per la Consar Rcm, già sicura dell’ottavo posto, comunque andrà il match di domani, che potrà essere già pensato come una prova tecnica di playoff.

"Siamo ancora molto lontani dai playoff – osserva il coach ravennate - e la testa è ancora al campionato. Ai playoff cominceremo a pensare da lunedì. Non trascuriamo la forza del Porto Viro, che all’andata ci ha messo sotto pesantemente e ritengo sia stata una delle miglior squadre in assoluto viste al Pala Costa e quindi vorremmo anche provare a giocare al loro livello per vedere quello che succede".

"Il divario tra noi e loro credo non sia così netto come è emerso all’andata – è il commento di Bonitta – dove loro fecero una grande partita e noi invece purtroppo no. Ho però la certezza che nel girone di ritorno non abbiamo perso male con nessuno e quindi questa è l’ultima occasione per dire che abbiamo comunque onorato il campionato".

Poi si andrà in cerca di obiettivi personali. Nel giorno in cui capitan Goi tocca il traguardo delle 300 partite giocate in regular season in carriera, Alessandro Bovolenta, nella cittadina dove nacque suo padre Vigor, può superare i 500 punti in stagione (gliene mancano otto) e Francesco Comparoni, secondo nella classifica dei muri vincenti (83), è a dieci punti dai 300 segnati in tutte le competizioni. Ma anche Mattia Orioli può fare un pensierino a superare un’altra asticella, trovandosi a 16 punti dai 300 realizzati in regular season.