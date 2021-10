Consar Ravenna, prevendita biglietti contro Monza e Modena

Sfide con Monza e Modena, al via le prevendite. La Consar Ravenna comunica che in vista dei match contro Monza il 3 novembre e Modena il 7, entrambe alle 20.30, è aperta la prevendita dei biglietti online attraverso il circuito Vivaticket. Da martedì 2 novembre sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita per una o per entrambe le gare anche al PalaCosta fino a venerdì 5 novembre dalle 9 alle 13.

Sempre martedì 2 novembre al Pala Costa apre la prevendita dei biglietti per gli abbonati, che potranno far valere il diritto di prelazione, per il match fra Consar e Perugia, in programma domenica 21 novembre alle 18, scelta dalla società come giornata giallorossa. Due le finestre di questa prevendita: dal 2 al 5 novembre dalle 9 alle 13 e poi dall’8 al 10 novembre dalle 9 alle 13.

Da giovedì 11 novembre sia online accedendo al circuito Vivaticket sia al Pala Costa negli stessi giorni e orari sarà attivata la prevendita per tutti.