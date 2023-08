Volley A2, Ravenna inizia la sua stagione con entusiasmo

Consegna del materiale tecnico il giorno prima e via ai lavori. Ha preso il via ufficialmente martedì 29 agosta la stagione della Consar Ravenna fra le protagoniste della A2. La prima squadra, senza Alessandro Bovolenta che ieri ha debuttato negli Europei con la nazionale maggiore segnando il punto del definitivo 3-0 dell’Italia contro il Belgio, si è trovata al Pala Costa insieme allo staff tecnico, guidato da Marco Bonitta, reduce dagli Europei con la nazionale femminile della Slovenia. Nel pomeriggio la prima seduta di pesi. Mercoledì la squadra, della quale anche quest’anno Riccardo Goi sarà il capitano, lavorerà al mare: in spiaggia al mattino al Marinamore di Marina di Ravenna e in piscina al pomeriggio al Residence Costa Paradiso di Lido Adriano.

"Abbiamo cambiato tanto nell’organico ma crediamo di avere innalzato la qualità tecnica e fisica della squadra – sottolinea Marco Bonitta – e la potenza, sia in attacco che in battuta, abbiamo inserito tasselli in più sul versante dell’esperienza per affrontare una stagione nella quale ci poniamo obiettivi diversi rispetto a quelli della passata annata. Chiedo subito una mentalità vincente anche perché ci attende un campionato con tante formazioni forti e ambiziose. In tutti i settori abbiamo inserito qualcosa di più, per cui è lecito sperare di disputare un campionato per stare tra le migliori".

L’apporto di maggiore esperienza sarà fornito da Stefano Mengozzi, che per la quarta volta in carriera si trova ad indossare la maglia della squadra della sua città. "E’ un ritorno molto voluto sia da parte mia che della società – ammette – e metto in questa stagione tutto l’entusiasmo e la gioia di essere di nuovo qui. Vedo in questo gruppo tanti ragazzi giovani e penso che sarà fondamentale costruire fin da subito un gruppo squadra coeso e basi solide per affrontare al meglio questa stagione. Credo sia stata allestita una squadra competitiva e in grado di far divertire e appassionare il nostro pubblico: anche dai tifosi mi aspetto entusiasmo e partecipazione. Noi cercheremo di non deluderli".