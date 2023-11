Volley A2, Consar in campo contro Aversa in un pala De Andrè dal clima speciale

Sarà un pala De Andrè speciale quello che accoglierà i tifosi nell'ottava giornata di campionato. L'ottava giornata di campionato prevede la sfida casalinga fra la Consar Ravenna e Aversa, due squadre vicine in classifica a distanza di un punto solo.

Domani sera, domenica 26 novembre, ci saranno numerosi ragazzi del Cas del club e di gruppi di studenti delle scuole cittadine Pascoli, Riccardo Ricci, Garibaldo e San Vincenzo de’ Paoli.

Grande curiosità nel vedere all’opera lo schiacciatore argentino, di passaporto portoghese, arrivato ieri in Romagna nell’operazione che ha portato Panciocco all’Abba Pineto: Felipe Benavidez, schiacciatore nato in Argentina il 31 gennaio 1997, ma di passaporto portoghese, che sta affrontando il suo primo campionato italiano, il quarto in Europa dopo l’esperienza della scorsa annata in Francia al le Plessis – Robinson in Ligue A e i due anni (2020/21 e 2021/22) in Superliga in Spagna al Rotogal Boiro. Nel suo Pese natale, Benavidez ha militato nel Libertad Burgi, nel Ciudad Volley di Buenos Aires e nell’Obras San Juan. Il suo bottino a Pineto annovera 71 punti, con 3 ace e 5 muri. Nel suo percorso figurano due riconoscimenti come miglior schiacciatore nella Championship del Sud America sia nell’Under 19 (nel 2014) che nell’Under 21 (nel 2016) Nel 2015 è stato il capitano della nazionale argentina che si è classificata al secondo posto al mondiale Under 19.

"Felipe è un giocatore tecnico, che ha le caratteristiche di poter risolvere con diverse soluzioni le situazioni che si presentano, è un buon ricettore – spiega coach Marco Bonitta – ed è anche un atleta piuttosto esperto, avendo già alle spalle un buon percorso. Ci darà sicuramente un grande contributo. Il suo ingaggio è maturato in poco tempo: dal momento che c’è stata un’opportunità per Panciocco di andare da un’altra parte, abbiamo colto l’attimo per fare questa operazione".

Goi e compagni sono reduci dalla meritata vittoria in trasferta contro l’Emma Villas Siena, in un match in cui hanno fatto vedere le qualità e le potenzialità che possono esprimere. I campani, tornati in A2 quest’estate dopo avere rilevato i diritti di Bergamo, sono reduci da due match casalinghi di fila, terminati entrambi al tie-break, con la sconfitta contro Pineto e il successo con Reggio Emilia. "Aversa è una squadra coriacea, combattiva, con molta esperienza poiché ci sono molti giocatori che hanno diversi campionati di A2 alle spalle, un libero importante come Rossini. Troviamo una squadra molto esperta, che sarà durissima da affrontare. Spero che sia una partita combattuta perché vuol dire che avremo combattuto anche noi". Il riferimento del coach della Consar è a quella continuità di prestazioni che la squadra deve ritrovare dopo le ultime altalenanti partite. "La squadra sta bene, stiamo migliorando costantemente anche la qualità degli allenamenti – assicura Bonitta – e stiamo migliorando le connessioni con i vari reparti, tra l’alzatore con gli attaccanti e il muro con la difesa. Non siamo ancora al massimo e questo lo si vede un po' delle nostre prestazioni altalenanti. Cerchiamo l'equilibrio per fare in modo che tutte le partite abbiano almeno una storia positiva e un’impronta importante sotto il profilo caratteriale".



Prima del match, alle 16, nella sala dei Mosaici del Pala de Andrè lo scrittore Remo Borgatti presenterà il suo libro "Le città del volley", in cui ampio spazio è dedicato a Ravenna, e non poteva essere diversamente visto che è una delle culle della pallavolo italiana. Prevista la partecipazione di dirigenti, allenatori, giocatori e giocatrici della leggendaria Olimpia Teodora e del Messaggero Volley.



Rispondendo anche all’invito della Presidenza del Consiglio di promuovere il numero gratuito antiviolenza e stalking (il 1522) la pallavolo italiana ha deciso dunque di unirsi per fare la sua parte in un momento così importante. Il minuto di rumore sostituirà il canonico minuto di silenzio e verrà osservato su tutti i campi di pallavolo di ogni ordine e grado nel weekend di gare di sabato 25 e domenica 26 novembre: obiettivo, naturalmente, partecipare attivamente alla necessaria presa di coscienza contro i perpetrati fatti di cronaca nera tristemente alla ribalta in questi giorni. Prima di iniziare la gara, le due squadre si schiereranno in campo con un baffo rosso sul volto.