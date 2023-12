Volley A2, Ravenna rimonta e batte la seconda in classifica in ricordo di Manuela

Era cominciata nel peggiore dei modi, con un set perso malissimo. E invece il turno infrasettimanale si è concluso molto bene in A2 per la Consar Ravenna che batte fra le mura di casa la Tinet Prata, seconda in classifica, 3-2. Un grande gioia e la dedica a Manuela Maretici, la volontaria storica scomparsa nei giorni scorsi. "Dedico la vittoria a Manuela, perché non ha mai perso una partita della squadra, è sempre stata al nostro seguito col sorriso. Io le volevo molto bene: è una perdita estremamente dolorosa. Quanto alla partita, - ha detto il tecnico Bonitta, ripresosi dopo l'influenza - dopo un primo set imbarazzante abbiamo cominciato a giocare. Il terzo set l’abbiamo vinto largo come loro hanno fatto con noi nel primo. Gli altri tre set esprimono una vera partita di pallavolo e nel momento dell’infortunio di Mengozzi ci siamo compattati ancora di più trovando la vittoria e due punti molto belli".

Una vittoria che proietta la formazione ravennate a un punto dal terzo posto e spezza la serie di tre successi di fila della Tinet, che fin qui aveva perso solo una volta. Bovolenta ai aggiudica il duello degli opposti con Lucconi (23-20 per il ravennate), Arasomwan si prende il premio come Mvp con 12 punti e un 11 su 15 in attacco (73%), Mengozzi giganteggia a muro prima di infortunarsi alla caviglia sinistra nel piede contro piede sotto rete e finire al Pronto soccorso per accertamenti. La Tinet, con i due attaccanti, Petras e Terpin lontani dai loro standard, trova in Scopelliti e nell’ex Truocchio punti pesanti durante il match ma non sufficienti. Domenica si torna in campo per l’undicesima giornata d’andata, con la Consar nuovamente al Pala de Andrè per affrontare alle 18 la Conad Reggio Emilia, nel derby regionale.

Ravenna-Prata 3-2 (10-25, 25-23, 25-14, 22-25, 15-11)

CONSAR RAVENNA: Mancini 2, Bovolenta 23, Arasomwan 12, Mengozzi 13, Orioli 15, Falardeau, Goi (lib.), Russo, Feri, Grottoli 1, Benavidez 7. Ne: Chiella (lib.), Bartolucci, Menichini. All: Bonitta.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Lucconi 20, Katalan 6, Scopelliti 11, Petras 9, Terpin 9, De Angelis (lib.), Baldazzi, Bellanova, Truocchio 5. Ne: Aiello (lib), Pegoraro, Iannaccone. All: Boninfante.