Volley A2, Ravenna a Cuneo a caccia di punti

L’anticipo, o meglio uno degli aniticipi della quinta giornata di serie A2 di volley prevede nel “menù” la sfida fra la Consar Ravenna e Cuneo in terra piemontese. Appuntamento alle 20 di domani, venerdì 29 ottobre.

"Come con Motta anche questa è una partita con una squadra della nostra fascia – ha detto coach Marco Bonitta in fase di pre partita– ma di fascia alta. Anche Cuneo ha avuto le sue problematiche in questo inizio ma ha giocatori di esperienza che in una partita possono fare molto bene e sono in grado di fare la differenza. L’affrontiamo con il giusto spirito e con la consapevolezza delle nostre potenzialità in aumento, derivate dalle due vittorie ottenute in una settimana, e dalla presa di coscienza dei nostri pregi e dei nostri limiti sui quali stiamo lavorando. La squadra ha capito che deve lavorare in allenamento in una certa maniera per poi produrre in partita quello che viene fatto ogni giorno in palestra. Andiamo a Cuneo fiduciosi".

Bonitta ritrova Pinali e per Coscione sarà un game day speciale: Cuneo è la squadra dove ha giocato per nove stagioni: "Cuneo è casa mia, quel palazzetto lo sento davvero come una parte di casa – ha dwtto l’alzatore della Consar Rcm – e mi piace proprio giocare lì. Ed è ovvio che c’è sempre emozione e piacere tornare a Cuneo, dove so che mi aspetteranno amici e familiari. Poi, però, dovrò pensare alla partita. Ci attende un avversario sulla carta molto forte, che ha faticato un po’ in questo inizio, ma ha individualità di livello e qualità per stare in alto. Dovremo cercare di sviluppare al meglio la nostra pallavolo, il nostro livello di gioco, che vogliamo far crescere, ma dovremo avere anche un atteggiamento spavaldo, spensierato, senza timori. La pressione della partita è sulle spalle di Cuneo: noi dovremo giocare con tranquillità, senza assilli, e divertirci".