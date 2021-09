Consar Ravenna, in una settimana sottoscritte 320 tessere abbonamenti

In una settimana sottoscritte 320 tessere. E' questo il primo bilancio relativo alla campagna abbonamenti della Consar Rcm Ravenna. Da domani, lunedì 27, la sottoscrizione degli abbonamenti sarà aperta a tutti, fino a esaurimento delle 500 tessere disponibili: un numero reso necessario dall’attuale percentuale, il 35%, di capienza prevista dalle attuali normative, e dall’esigenza di lasciare una quota per la tifoseria ospite e per chi vorrà pagare di volta in volta. L’abbonamento sarà valido per 11 partite casalinghe di campionato: è esclusa la cosiddetta “Giornata giallorossa”, che la società ha individuato nel match del 21 novembre 2021 contro la Sir Safety Conad Perugia.

E’ possibile sottoscrivere gli abbonamenti al PalaCosta da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 11. Tutte le informazioni relative ai prezzi sono presenti sul sito ufficiale della società.