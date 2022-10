Volley A2, Consar Ravenna: conto alla rovescia per il campionato e anche per fare l'abbonamento

Conto alla rovescia per il campionato e anche per sottoscrivee l'abbonamento. Tutto pronto in casa Consar Ravenna per la prima di campionato in serie A2 fissata per domenica 9 in casa contro Santa Croce. In occasione di questa partita, la società comunica che domenica 9, la biglietteria del Pala Costa aprirà alle 16.

Fino a oggi pomeriggio, givoedì 6 ottobre, è possibile ancora sottoscrivere gli abbonamenti (è stata superata quota 300) ma è anche possibile, per chi non lo avesse ancora fatto, ritirare le tessere sottoscritte, recandosi alla biglietteria del Pala Costa negli orari dalle 17 alle 19.

Il ritiro delle tessere può essere effettuato anche domenica pomeriggio in coincidenza con l’apertura della biglietteria ma per evitare file e rallentamenti la società invita i propri abbonati a effettuare il ritiro della tessera tra oggi e domani.