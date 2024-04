Alessandro Bovolenta saluta Ravenna: "Siete stati una famiglia"

"Da sempre e per sempre... un grazie non basta per racchiudere tutti questi anni insieme. Siete stati una famiglia". Poche parole ma cariche di affetto quelle scritte sul proprio profilo Instagram da Alessandro Bovolenta, l'opposto, ormai ex, della Consar Ravenna.

Figlio di Vigor Bovolenta, l'atleta ha indossato i colori di Ravenna per quattro anni, partendo dalla serie B con qualche convocazione in prima squadra (allora Superlega) e poi diventando pedina fondamentale della formazione di serie A2. Per lui sono stasti 512 i punti messi a segno nella stagione da poco ultimata e conclusa con la sconfitta in gara 3 di semifinale scudetto contro la capolista Grottazzolina.

Da qualche mese si parlava di un suo possibile ingaggio nella massima serie, più precisamente a Piacenza, dove sembra ancora destinato: forse una eventuale promozione della stessa Ravenna lo avrebbe tenuto "a casa". Bovolenta è stato anche parte del gruppo degli Azzurri agli Europei 2024, chiusi con una medaglia d'argento, voluto da Fefè De Giorgi.

Con lui faranno le valigie anche Orioli e Mancini, diretti anche loro in Superlega.