Volley nazionale, per Bovolenta la prima chiamata fra i grandi

La prima volta è sempre speciale. Fra i 16 convocati di Fefè De Giorgi per quanto riguarda la nazionale Seniores c'è anche Alessandro Bovolenta, l'opposto classe 2004 della Consar Ravenna.

De Giorgi lo ha voluto con sè nei 16 che si raduneranno domani, 4 agosto, in val di Fiemme in vista dergli Europei a Bologna al via il 28 agosto. Fra gli opposti ci sono anche Yuri Romanò e Fabrizio Gironi. Bovolenta, che da tempo ormai indossa la maglia della nazionale, ha raggiunto importanti risultati con l'azzurro giovanile.

Gli altri convocati sono: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli palleggiatori; Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Simone Anzani centrali; Fabio Balaso, Leonardo Scanferla liberi; Tommaso Rinaldi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto schiacciatori.