Volley A2, Ravenna debutta in casa con la neo promossa. Natale in trasferta

Debutto con la neo promossa Fano e a Santo Stefano a casa sua come prima giornata di ritorno. Questo l'avvio di campionato di serie A2 per la Consar Ravenna. Oggi, 18 luglio, a Bologna, a conclusione dei tre giorni di Volley Mercato, è stato diramato il calendario.

La squadra di Valentini inizia il 6 ottobre in casa, al Pala De Andrè, contro la compagine che ha conquistato la A2 vincendo i playoff. La settimana successiva la prima trasferta stagionale a Reggio Emilia, contro la Conad nell’unico derby regionale previsto dalla geografia del campionato. L’Emma Villas Siena, guidata dall’ex coach ravennate Gianluca Graziosi, sarà l’avversario della terza partita, che si giocherà martedì 22 ottobre per indisponibilità del Pala De Andrè domenica 20, e la prima big dichiarata sulla strada ravennate, mentre tra la sesta e la settima come l’anno scorso, Goi e compagni dovranno affrontare due trasferte consecutive, in questo caso entrambe al sud: Palmi il 3 novembre, nel match che costituisce una sorta di derby personale per coach Valentini, calabrese di nascita, e Aversa sette giorni dopo. Il match interno del 17 novembre contro Brescia rappresenta la rivincita della finale di Coppa Italia della stagione passata e apre un finale piuttosto duro in cui Goi e compagni affronteranno tutte le altre pretendenti alla SuperLega, Cuneo e Catania. Chiusura con l’altra neopromossa marchigiana Banca Macerata.

"Un calendario equilibrato, - ha commentato Valentini - con una equa alternanza delle sfide con le big e delle altre partite con le compagini non di primissima fascia ma che imporranno attenzione. Sicuramente il finale di campionato ha un livello di difficoltà più alto e già la terza partita contro Siena ci richiederà di essere al massimo. Le due trasferte al sud di fila ci costringeranno ad una settimana impegnativa sul piano logistico e della gestione del lavoro settimanale ma direi che è nella logica delle cose a questi livelli. Lavoriamo per disputare una buona stagione e raggiungere i playoff nella miglior posizione possibile ma anche per far crescere un roster nel complesso piuttosto giovane".