Volley, per la Consar un innesto d’oro: ecco il centrale Comparoni, campione del mondo con la nazionale Under21

Un innesto tutto d’oro. Appena conclusa la seconda giornata di campionato la Consar Ravenna pensa già ai rinforzi: fra le fila dei centrali arriva Francesco Comparoni, fresco di medaglia d’oro ai mondiali Under 21. Il giovane è in prestito dal Vero Volley Monza.

Cresciuto nelle giovanili dell’Energy Parma, nella stagione 2019/20 è passato in B alla Zephyr La Spezia, con cui ha giocato gli ultimi tre campionati facendo notare proprio da coach Frigoni che lo ha voluto con sé per la competizione estiva. “Non vedo l’ora di cominciare questa esperienza e di dare una mano alla squadra – ha detto - e alla società che ha puntato su di me. Voglio fare di tutto per ripagare questa fiducia. E’ una bella responsabilità alla quale non mi sottraggo. Porto a Ravenna la mia voglia di affermarmi e di crescere, consapevole che arrivando da campionati di B devo lavorare molto, e tutto l’entusiasmo che ho accumulato nell’esperienza ai Mondiali: un percorso bello, entusiasmante e molto formativo. E’ stato un onore indossare la maglia della nazionale e vincere il mondiale. Ravenna è per me una tappa importante del mio percorso: sono molto felice di essere qui e di dare il mio contributo”.