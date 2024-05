Volley A2, brilla la Consar e conquista un posto in Final four di Coppa Italia

Brilla la Consar fra le mura di casa e strappa un biglietto per la Final four di Coppa Italia di A2. La formazione di Bonitta batte la Tinet Prata 3-1 anche nella gara di ritorno dei quarti di finale e giocherà così la fase finale della competizione. Il match è stato una festa: dopo avere messo in sicurezza la qualificazione, vincendo i primi due set, Bonitta ha dato spazio a tutti i giovani dell’organico regalando il debutto a Chiella, a Menichini (che segna un punto) e a Rossetti, che timbra due punti consecutivi. Feri si prende il premio come ,vp chiudendo con 18 punti, con tre ace e un muro e un 54% in attacco e Grottoli suggella la sua ottima prestazione con 12 punti, con 5 muri e un rilevante 78%.

L'appuntamento è fissato a Cuneo per il prossimo sabato 11 maggio: alle 17 la prima semifinale fra la Consar e Grottazzolina, neo promossa in A1 e alle 19.30 l'altra partita fra Brescia e Porto Viro. Alle 17.30 di domenica 12 la finalissima.

"I ragazzi, che hanno giocato meno in stagione, oggi hanno sfruttato al meglio l’opportunità che hanno avuto e questo atteggiamento ci porta a Cuneo ad affrontare la final four di Coppa Italia. Chiaramente contro Grottazzolina e nella final four il livello si alzerà di molto ma intanto abbiamo tratto indicazioni molto buone anche da questa partita" ha commentato Marco Bonitta al termine del match.

Ravenna-Prata 3-1 (25-16, 26-24, 20-25, 25-17)

CONSAR RAVENNA: Mancini 5, Raptis 7, Grottoli 12, Arasomwan 5, Grottoli, Benavidez 8, Feri 18, Goi (lib.), Chiella (lib.), Bartolucci, Rossetti 2, Orioli 8, Menichini 1. Ne: Mengozzi, Russo. All: Bonitta.

TINET PRATA DI PORDENONE: Bellanova 1, Truocchio 9, Baldazzi 10, Pilot 3, Terpin 18, Iannaccone 17, De Angelis (lib.), Aiello (lib.). Ne: Katalan, Alberini, Lucconi, Scopelliti, Pegoraro, Petras. All: Boninfante.

ARBITRI: Turtù di Montegranaro e Cecconato di Villorba.

NOTE: Durata set: 22’, 29’, 25’, 21’, tot. 97’. Ravenna (6 bv, 16 bs, 8 muri, 8 errori, 50% attacco, 51% ricezione), Prata (5 bv, 18 bs, 12 muri, 12 errori, 32% attacco, 43% ricezione). Spettatori: 421.