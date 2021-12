Volley, salgono i contagi Covid nel gruppo squadra della Consar Ravenna: rinviato il match a Taranto

Cinque atleti positivi al Covid, di conseguenza la Consar Ravenna non sarà in campo questa sera a Taranto contro la Prisma Gioiella per la partita che vale la seconda giornata di campionato di Superlega (l'appuntamento sarebbe stato 30 dicembre alle 20.30).

La formazione di coach Zanini era già partita per la Puglia senza Matteo Orioli e Mattia Pirazzoli, questa mattina invece in albergo sono risultati positivi anche Nicola Candeli, Dimitar Dimitrov e Luca Ulrich. Il gruppo squadra è già ripartito per la Romagna in pullman mentre i tre positivi stanno rientrando con mezzi privati.

Vista la situazione sanitaria attuale in casa Consar Rcm e gli impegni ravvicinati in calendario, si attendono decisioni della Lega Volley in merito alle prossime tre partite che la formazione di Zanini deve sostenere: quella di Modena del 2 gennaio, il match casalingo contro Padova del 5 e la trasferta di Monza l’8 gennaio.