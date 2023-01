Volley A2, la Consar torna fra le mura di casa contro Cuneo

Un solo punto a dividere le due formazioni. Nella 18esima giornata di campionato la Consar Ravenna ospita fra le mura di casa Cuneo, appuntamento domenica 29 alle 18. C’è voglia di sorpasso, in casa ravennate, e di un’altra vittoria per alimentare il buon avvio di questo 2023 e consolidare la propria presenza nel gruppone di squadre che lotta per un posto nei playoff.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario, Cuneo, che fin qui, ha avuto due volti completamente differenti. Implacabile in casa dove ha vinto otto partite su 9 ma morbido in trasferta dove nell’ultimo turno, a Villa d’Agri, ha ottenuto il suo primo successo stagionale dopo sette ko di fila. Nelle ultime tre gare disputate, però il sestetto di Giaccardi è sempre arrivato al quinto set. Bonitta si concentra su questo ultimo aspetto. "Cuneo è una squadra che ha un roster di buon livello, e giocatori importanti – sottolinea il coach della Consar Rcm - che riescono a trovare energie grazie anche alla loro esperienza e alla loro qualità, come dimostrano le ultime tre partite in cui sono arrivati al tie-break. Dalla mia squadra mi aspetto come al solito il giusto atteggiamento e la giusta interpretazione della partita. Ormai abbiamo visto che siamo in grado di giocarcela con tutti e che in questo campionato, a parte Vibo che oggettivamente è un gradino sopra le altre, c’è equilibrio diffuso, e le partite sono tutte battaglie che a volte hanno buon esito e altre volte no. Ma l’importante è arrivare pronti".

Agli ultimi allenamenti ha partecipato anche Natale Monopoli, colpito lunedì da un attacco febbrile, e quindi tornato nei ranghi. "Come quella scorsa, anche questa settimana soprattutto nei primi giorni ci ha portato qualche malessere fisico – spiega Bonitta - che per fortuna negli ultimi giorni si sono risolti. Monopoli ha recuperato bene e tutto il gruppo negli ultimi allenamenti ha mostrato di avere energia e forza. Siamo nelle condizioni di poterci esprimere al meglio".