Eurovolley maschile, è un Bovolenta d'argento con l'Italia

Un argento europeo. Questo il risultato toccato dall'Italia nella competizione che ha visto la finalissima ieri sera, 16 settembre, in un PalaEur da tutto esaurito: la squadra di De Giorgi perde 3-0 contro una immensa Polonia e deve così gioire del secondo posto.

Un bel risultato in ogni caso quello che si porta a casa Alessandro Bovolenta, alla sua prima esperienza con la nazionale senior. L'atleta della Consar, convocato dopo il memorial Wagner, ha messo a terra il punto della vittoria della partita d'esordio. Nella finalissima la squadra ha faticato molto in ricezione e di fronte a un Leon premiato come miglior giocatore.

Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria della bambina morta a causa dello schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori avvenuto oggi a Torino.

L’Italia si ritroverà tra pochi giorni a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 30 settembre al 4 ottobre, torneo che assegnerà 2 posti alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

ITALIA-POLONIA 0-3 (20-25, 21-25, 23-25)

Italia: Michieletto 10, Russo 2, Romanò 9, Lavia 13, Galassi 6, Giannelli 3, Balaso (L). Sbertoli 1, Scanferla, Rinaldi N.e: Bottolo,Bovolenta, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi

Polonia: Sliwka 9, Huber 12, Kaczmarek 10, Leon 13, Kochanowski 9, Janusz 1, Zatorski (L) Semeniuk 1, Fornal N.e. Popiwczak, Kurek, Klos, Bednorz, Lomacz All. Grbic.