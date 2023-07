Consar Ravenna settore giovanile, collaborazione con Avezzano e arriva Santellocco

Investire sui giovani pensando al futuro. Il Porto Robur Costa 2030 è lieto di annunciare l’avvio di due nuovi e importanti rapporti di collaborazione. Il primo è stato sottoscritto con la Leonessa Volley Avezzano, società di puro settore giovanile che si avvale del marchio di Scuola regionale di pallavolo. Dal club abruzzese arriva in prestito Ivan Santellocco, centrale nato il 9 febbraio 2007 ad Avezzano, giocatore di grande prospettiva, che da due stagioni fa parte del Club Italia allargato e di recente ha disputato con la rappresentativa dell’Abruzzo il Trofeo delle Regioni svoltosi a Campobasso.

L’accordo tra i due club si è perfezionato nella giornata di ieri al ristorante La Corte di Ravenna, tra i partner del club ravennate per la prossima stagione. Ivan è salito a Ravenna, accompagnato dal padre Lucio, dalla mamma Angela e dalla sua allenatrice Lidia Di Carlo, che nel 2015 ha fondato la Leonessa Volley.

"Sono particolarmente contento di avere siglato questo nuovo, importante rapporto di collaborazione – ha detto Marco Bonitta, direttore tecnico del settore giovanile del club ravennate – e tengo particolarmente a ringraziare Lidia per la stima e la fiducia che ci ha accordato, facendo in modo che il ragazzo scegliesse Ravenna nonostante avesse molte richieste. Non resta che cominciare a lavorare, per cui diamo il benvenuto a Ivan".

Il centrale sarà utilizzato sia nel gruppo che disputerà il campionato di serie C, sia nelle squadre Under legate alla sua fascia d’età. "Ivan è un ragazzo con grandissimi margini di crescita – conferma la sua allenatrice Di Carlo – e fin dai primi allenamenti ha manifestato doti non comuni. Nella stagione scorsa ha giocato titolare con le nostre Under 17, Under 19 e con la squadra di serie D. Siamo tutti convinti che Ravenna possa rappresentare la piazza migliore per farlo crescere e per aiutarlo a perfezionare un bagaglio tecnico importante. Aveva ricevuto altre proposte ma io e la famiglia abbiamo spinto per Ravenna. Sulla scelta influisce non solo il percorso da allenatore di Bonitta ma anche le sensazioni molto buone che ci ha trasmesso, la correttezza nelle informazioni e soprattutto l’organizzazione della società. Siamo tutti rimasti positivamente colpiti dall’attenzione che è stata riservata a Ivan".



Il secondo accordo di collaborazione è stato sancito con il Team Volley Portomaggiore: il primo atto di questa intesa è la conferma a Ravenna nelle giovanili del club del centrale Nicola Savoia, classe 2008. Inoltre cinque ragazzi Under 15 provenienti dal territorio romagnolo, segnatamente da Bellaria e Santarcangelo, andranno ad arricchire il vivaio della società, che sta dunque allargando il proprio orizzonte geografico, elevando lo spessore tecnico del suo vivaio e la futuribilità del progetto avviato qualche anno fa.