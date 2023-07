Volley A2, capitan Goi: "Ravenna è casa. Squadre forti e campionato aperto"

Terzo anno consecutivo con la stessa maglia e a questi ne vanno aggiunti altri sei dal 2013/2014 al 2019/2020. Se si dovesse individuare un atleta di talento e qualità legato a una maglia fra questi ci sarebbe sicuramente lui, Riccardo Goi, libero classe 1992, capitano della Consar Ravenna quasi pronta a dare il via a una nuova stagione in serie A2. "Per me è un aspetto importante rimanere in una stessa società, Ravenna per me è casa, - dice - è una piazza che ti fa legare a questo territorio e alla società stessa. Sebbene negli anni siano cambiati gli interpreti il filo rosso è sempre lo stesso, ossia il poter lavorare in tranquillità grazie a una grande organizzazione. Una dirigenza, quella soprattutto degli ultimi due anni, che non ci fa mancare niente".

Goi guiderà una compagine fatta di atleti più esperti e tanti giovani, impegnati con la maglia azzurra in questa estate per competizioni importanti: "Il roster è sulla falsa riga di quello passato, - dice - tanti ragazzi giovani e validi e ottimi giocatori. I ragazzi confermati hanno un anno in più di esperienza sulle spalle, penso poi a Falardeau, Panciocco, Mengozzi, elementi importanti. Un bel mix".

Per il capitano è ancora presto parlare di obiettivi: "Li definiremo insieme quando ci ritroveremo tutti, - spiega - le avversarie? Sulla carta ci sono ottime squadre, non vedo una Vibo Valentia come lo scorso anno, ma penso sarà un campionato più aperto".

Tanti anni con la stessa maglia, il ruolo di capitano calza bene a goi: "Mi piace, penso sia un ruolo importante, il punto forte per noi è che ognuno ha un ruolo ben preciso nella squadra è questo è molto utile".

Riccardo Goi è uno sportivo a 360°, gli piacciono tutti in generale, ma da piccolo, condivideva anche la passione per il calcio: "L'ho praticato con il volley per un po' di anni, poi grazie al papà di un amico che ha giocato in serie A ho pensato di dedicarmi alla pallavolo e notavo che non ero male, - dice ridendo - gli impegni sono sempre più aumentati finchè da una semplice passione è diventato una professione".

Il roster 2023/2024

Questo il roster guidato da coach Bonitta: alzatori Filippo Mancini (2004), Antonino Russo (2004); opposti Martins Arasomwan (1995), Alessandro Bovolenta (2004); centrali Filippo Bartolucci (2003), Lorenzo Grottoli (2000), Stefano Mengozzi (1985), Lorenzo Menichini (2005); schiacciatori Evan Falardeau (1999), Jan Feri (2004), Mattia Orioli (2004), Marco Rocco Panciocco (1999); liberi Leonardo Chiella (2006) e Goi.