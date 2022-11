Volley A2, stop per la Consar Ravenna: passa Cantù

Squadra in casa

Squadra in casa Cantù

La striscia positiva della Consar Ravenna si ferma a tre vittorie. Nella nona giornata di campionato Cantù difende il fortino di casa e vince contro la squadra di Bonitta per 3-1. E' quindi la formazione lombarda a essere davanti in classifica e a calare il poker (anche Cantù arrivava da tre vittorie in fila).

In campo si vede nel corso dei set una battaglia in crescendo. Nel primo set equilibrio fino al 13 pari, poi è Ravenna a mettere la freccia peril 14-19 e la pausa casalinga non ferma l'energia ospite: 16-25.

Ancora parità (10-10), Cantù sigla il 16-12, Ravenna accorcia (16-14) e la situazione si fa calda sul 19 pari, quando però è Cantù a sfruttare più occasioni e a portarsi sul 22-19 e finale da 25-20.

Ravenna si vuole "vendicare" (3-7), pausa Cantù e rimonta al rientro fino al 9 pari. Parità per il 13-13, ma anche per il 17-17 e il 22-22. E' punto a punto e non bastano i 25 punti di un set, si va ai vantaggi con Cantù ad approfittarne ancora: 26-24.

Spalle al muro Ravenna tenta di scappare subito (4-8), Cantù pareggia 13-13 e mette la freccia fino alla fine: 25-21 il finale.