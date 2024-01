Volley A2, la cavalcata della Consar si ferma a cinque vittorie: ko con Cuneo in tre set

Il test Cuneo suona male. La Consar Ravenna interrompe la sua cavalcata di vittorie e contro Cuneo finisce 0-3. Una squadra avversaria ora addirittura seconda e una Consar scesa al quinto posto.

Ravenna battaglia tantissimo nel primo set e ci prova anche negli altri due ma forse con un pizzico meno di energie. Il primo set è in equilibrio (11-13), break di Cuneo che vale il 13-16, Ravenna ricuce ed è 21 pari. Da qui in poi è uno scambio punto a punto e la spunta Cuneo 27-29. Negli altri due set Ravenna prova a lottare, ma tolte le fasi iniziali, si trova di fatto sempre in rincorsa. Nel secondo set il 12-18 e nel terzo 9-13 la dicono molto lunga.

"fumato il primo set, che non siamo riusciti a chiudere con sei errori punto che potevamo evitare, noi siamo calati nel gioco, loro hanno spinto ancora di più e hanno fatto valere la loro qualità. Onore a loro perché hanno mostrato una bella partita e hanno meritato la vittoria. Nell’arco della partita noi avremmo dovuto giocare come nel primo set e commettere qualche errore in meno ma è anche vero che Cuneo è stata costante per tutta la partita" ha detto coach Marco Bonitta.

Ravenna-Cuneo 0-3 (27-29, 19-25, 18-25)

CONSAR RAVENNA: Mancini 4, Bovolenta 8, Bartolucci 6, Mengozzi 8, Benavidez 8, Orioli 9, Goi (lib.), Arasomwan 1, Russo, Feri, Falardeau 3. Ne: Chiella (lib.), Grottoli, Menichini. All: Bonitta.

PULISERVICE ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Sottile, Jensen 19, Volpato 13, Codarin 6, Botto 9, Andreopoulos 8, Staforini (lib.), Gottardo, Cioffi. Ne: Colangelo, Giordano (lib.), Bristot, Giacomini, Coppa. All.: Battocchio.