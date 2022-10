Volley A2, Ravenna ko a casa di Cuneo

Nell'anticipo della quinta giornata di campionato la Conasr Ravenna cede a casa di Cuneo 3-1. La formazione di coach Bonitta, in svantaggio, è stata brava a pareggiare nel secondo set, ma ha poi ceduto nei due successivi.

Cuneo parte bene (10-6), la Consar si mette alla rincorsa senza trovare il modo di agganciare (16-11). Sul 20-13 è pausa per Bonitta, il secondo del set ma la musica non cambia: 25-19. Parte meglio la Consar (3-6) ed è pausa per Cuneo. Ravenna è brava a portarsi sul 4-9, Cuneo ha pazienza e accorcai 17-19 e poi 21-23. Un punto di Comparoni e un errore di casa valgono il 21-25.

Terzo set al via ed è 9-4 per Cuneo, che poi si porta il 15-10, ma la Consar accorcia prima 15-12 e poi 16-15. E' lotta punto a punto da qui alla fine del set. Da 21-22 si passa al 24 pari. Vince Cuneo 26-24. La Consar vorrebbe riaprire i conti, ma i padroni di casa sono in vantaggio, prima 10-7 e poi con un be lbreak di 18-12. Il tabellone segna 23-16 e il finale dice 25-18.

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Consar Rcm Ravenna: 3-1 (25-19/21-25/26-24/25-18)

Cuneo: Pedron 4, Santangelo 13, Sighinolfi 7, Codarin 7, Botto (K) 15, Parodi; Bisotto (L1); Chiapello 16, Cardona 7, Lanciani, Kopfli 4. N.e. Esposito, Lilli (L2). All. Giaccardi.

Consar RCM Ravenna: Coscione 1, Bovolenta, Comparoni 9, Arasomwan 8, Pol 4, Pinali 18, Goi (K) (L1); Orto 4, Mancini 1, Truocchio 4, Ceban 1. N.e. Orioli, Tommasini, Chiella (L2). All. Bonitta.