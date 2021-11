Volley, la Consar ko contro la Lube. Ora è sempre più nel fondo della classifica

Dopo Perugia, lo scontro con la Lube Civitanova. Neanche in questo caso può molto la Consar Ravenna che nel turno infrasettimanale dell’ottava giornata si arrende 3-0 (25-18; 25-19; 25-16) fra le mura esterne. Ora è sempre più fondo della classifica: Verona infatti con la vittoria contro Vibo Valentia è salita a cinque punti, mentre la Consar è sempre a uno soltanto.

“Abbiamo iniziato in modo soft: ci capita spesso e dobbiamo assolutamente cercare di cambiare – è l’analisi di Riccardo Goi, il capitano della squadra - soprattutto contro squadre di questo livello perché non ce lo possiamo permettere. Sicuramente abbiamo fatto una partita migliore rispetto a quella con Perugia ma ovviamente non basta perché questi sono top team e ti lasciano veramente poco. Cerchiamo di prendere quel che di positivo è emerso dalla nostra partita di questa sera perché sabato scendiamo di nuovo in campo contro Milano e dobbiamo cominciare a fare iniziare il nostro campionato e a fare punti”.

Nel primo e nel terzo set non c’è stata praticamente storia con la Lube a mettersi in vantaggio dalle battute iniziali; un poco diverso il racconto del secondo set con la Consar a mettere a terra le prime palle, ma il confronto e l’equilibrio sono durato fino al 10-11.