Volley A2, la Consar Ravenna chiude il roster con Orto

Chiuso il roster della Consar Ravenna, pronta a militare nel campionato di serie A2 per la stagione 2022/2023. Il libero classe 2004, nato a Catania e cresciuto nella Roomy, ha militato nella scorsa stagione nell’Under 19 della Callipo Vibo vincendo il titolo regionale e anche in serie B.

"Mi attende un’annata molto importante perché so quale valore e blasone ha la piazza di Ravenna – ha detto Orto – e perché vengo a giocare in una squadra molto giovane, che mi aiuterà ad inserirmi velocemente e ad affrontare al meglio il mio esordio tra i ‘grandi’, una dimensione che ho assaggiato in parte nell’ultima stagione aggregandomi diverse volte alla prima squadra di Vibo. E avere un compagno come Goi, che reputo tra i migliori interpreti del ruolo, sarà per me di grande aiuto. Arrivo a Ravenna con grande entusiasmo e con l’obiettivo di crescere, sapendo di avere l’allenatore giusto per fare questo e sapendo che ci sarà da lavorare molto".