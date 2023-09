Volley A2, il calendario della Consar pre campionato

Pochi giorni al primo test. La Consar Ravenna di Marco Bonitta al lavoro ormai da qualche settimana quasi al completo (manca e per fortuna Alessandro Bovolenta, perché impegnato agli Europei di volley) si prepara al primo test amichevole: sarà sabato 16 settembre a Siena che poi verrà a Ravenna domencia 1 ottobre. Mercoledì 20, secondo allenamento congiunto a Reggio Emilia con la Conad. Sabato 23 e domenica 24 la formazione ravennate sarà impegnata a Tortoreto nel “Trofeo Città di Tortoreto” dove affronterà in semifinale la Tinet Prata. Nell'altro match si affrontano Siena e Smartsystem Fano. Domenica 24 le finali. I test match proseguiranno mercoledì 27 al Pala Costa con Porto Viro e il 4 ottobre a Santa Croce sull’Arno con la squadra di casa della Kemas Lamipel.

Altra novità 2023/2024 lo staff tecnico, profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Vice di Bonitta sarà Saverio Di Lascio, lucano di Lauria, 33 anni, che fin qui ha alternato il ruolo di assistente tecnico a Taranto, con il compito di scoutman a Soverato, con la squadra femminile, a Lagonegro, a Vibo Valentia, a Taranto nel campionato di A2 vinto nel 2020/21 e questa estate nell’Italia Under 21, argento ai Mondiali. Il terzo allenatore è Francesco Mollo, proveniente dal Volley Parella Torino, che avrà la gestione anche del gruppo dell’Under 19 e della squadra che disputerà la serie C. Entra nello staff anche Natale Monopoli che, appese le ginocchiere al chiodo, sarà l’assistente tecnico della prima squadra, di quella di serie C e dell’Under 19 e seguirà gli alzatori di queste formazioni.