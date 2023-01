Volley A2, la Consar Ravenna a casa del fanalino di coda Motta di Livenza

Non si può sbagliare. Con questo pensiero la Consar Ravenna sarà in campo fra poche ore: sabato 21 alle 18 si gioca l'anticipo della quarta giornata fra Pallavolo Motta e Ravenna appunto. Motta è ora, con 8 punti, il fanalino di coda della serie A2. "Questa è una delle partite sensibili che in una stagione capita diverse volte di giocare – ha detto coach Bonitta – e va affrontata nel migliore dei modi e con il giusto atteggiamento. Poi è chiaro che non ci fa male nemmeno fare pensieri anche contro le squadre di alta o altissima classifica ma quella di domani, valutando anche il momento in cui capita, è una delle partite più importanti".

La Consar arriva a questa sfida dopo la strepitosa vittoria contro Castellana e la sconfitta con rammarico patita a Bergamo, la quinta consecutiva fuori casa dove fin qui ha raccolto 7 punti e tanti motivi di rimpianto. "Anche il match di Bergamo ci ha confermato che siamo in grado di giocare alla pari, anche due partite consecutive, contro squadre di altissima classifica. Abbiamo lasciato qualcosa in Lombardia ma rispetto alla gara d’andata, dove oggettivamente non avevamo fatto una buona gara, questa volta ho avuto tanti riscontri positivi. Da questo punto di vista sono molto contento e dobbiamo continuare a fare prestazioni di questo tipo".

Anche l’Hrk Motta di Livenza, che il mese scorso ha promosso a primo allenatore Milo Zanardo, e acquisito il palleggiatore Acquarone e lo schiacciatore Pol, ex Ravenna, ha iniziato il 2023 con una vittoria in casa contro Cuneo e una sconfitta esterna a Porto Viro, entrambe maturate al tie break. Una soluzione, questa, già verificatasi sei volte in questo campionato (come ha saputo fare anche la Videx Yuasa Grottazzolina) compreso il match d’andata al Pala Costa.