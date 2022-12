Volley A2, Consar di nuovo lontano da casa: sfida con la capolista Vibo

Assalto alla capolista. La Consar Ravenna cerca di rialzare la testa dopo il ko con Cantù a casa di Vibo Valentia, la prima in classifica in serie A2, che però da tre giornate non fa punti. Appuntamento in anticipo: si gioca domani, sabato 3, alle 20.

"Ci attende una sfida molto complessa contro una squadra che, anche se ha avuto alcuni passaggi a vuoto, è comunque prima in classifica – sottolinea il coach ravennate Marco Bonitta – e non nasconde le sue ambizioni. Le sue due sconfitte sono state poi determinate essenzialmente dai meriti degli avversari più che da carenze sue. Affrontiamo Vibo senza timori e cercando di mettere in pratica il nostro miglior gioco: è una partita molto utile per testare il nostro comportamento e atteggiamento in una gara in cui abbiamo il pronostico chiuso"

Goi e compagni cercheranno di mettere in campo con una continuità maggiore gli aspetti positivi emersi nel match perso contro Cantù e analizzati serenamente in settimana. "Anche domenica scorsa abbiamo visto che non siamo una squadra che si può appoggiare su un solo giocatore – analizza Bonitta – ma che deve avere l’apporto collettivo, dentro il quale almeno un paio di atleti deve giocare da otto. Così diventiamo pericolosi. E questo atteggiamento dobbiamo metterlo in campo domani, come siamo stati capaci di fare a Castellana Grotte permettendoci di vincere contro quella che al momento è terza in classifica. Se ci troviamo in quel cerchio magico che ho detto prima possiamo giocare una bella partita".

Non mancano gli ex in questa partita: in casa calabrese ci sono Orduna e Buchegger, compagni di squadra anche a Ravenna nella stagione 2017/18, mentre in casa romagnola ci sarà il ritorno a Vibo per Simone Orto, lo scorso anno nella formazione giovanile della Tonno Callipo che ha disputato il torneo di Serie B e Under 19, conquistando il titolo regionale, e per Francesco Guarnieri, negli ultimi due anni assistente di coach Baldovin.